Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie Mayans MC si è conclusa con l’episodio finale intitolato Slow to Bleed Fair Son, svelando quali personaggi sono andati incontro alla propria morte e chi è invece sopravvissuto.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni riguardanti l’epilogo dello show.

Dopo che EZ Reyes (JD Pardo) ha preso la guida del club motociclistico, togliendo il potere a El Padrino Marcus Alvarez (Emilio Rivera), l’uomo ha avuto un figlio insieme alla moglie Izzy (Patricia de Leon) e sopravvive ai drammtici eventi con cui si conclude la serie creata da Kurt Sutter ed Elgin James.

Il finale inizia con EZ e Angel (Clayton Carneas) al funerale del padre Felipe (Edward James Olmes). I due ri riavvicinano mentre affrontano le conseguenze dell’attacco di Isaac Packer (JR Bourne).

EZ è alla ricerca di vendetta e il fatto che Isaac implori pietà non lo spinge a tirarsi indietro nel momento in cui deve uccidere il rivale.

Sofia (Andrea Cortés) ha poi la conferma di aspettare un figlio da EZ, non rivelandogli subito la notizia in attesa che il giovane abbia un momento di tranquillità.

Lincoln Potter (Ray McKinnon) è al centro delle indagini di Patricia Devlin (Dana Delaney), ma riesce a non essere incriminato. Miguel Galindo (Danny Pino), che si era offerto di dare agli agenti quello che serviva per incastrare Potter, viene poi ucciso dalla moglie Emily (Sarah Bolger), che toglie la vita anche alla guardia del corpo che ha ucciso sua sorella. Emily, che ha fatto sembrare quanto accaduto un omicidio-suicidio, e il figlio riescono così ad andarsene e possono iniziare altrove una nuova vita.

Angel ed EZ parlano della loro situazione dopo la morte del padre e il presunto abbandono di Adelita. Il personaggio di Cardenas decide di abbandonare il club per occuparsi di Maverick, ricordando inoltre che non vuole morire in un incidente e lasciare il figlio orfano compiendo così un riferimento a Jax Teller (Charlie Hunnam), e il protagonista della serie approva la sua scelta.

L’incontro del club si apre quindi con un ringraziamento per tutto quello che hanno ottenuto insieme. Hank Loza (Frankie Loyal) dimostra subito di non essere colpito dalle parole pronunciate da EZ e annuncia che vuole far entrare nel gruppo Nestor (Gino Vento), ottenendo l’approvazione alla sua promozione a membro dei Mayans.

Gilly (Vincent Vargas) afferra poi EZ con l’aiuto di Bishop e gli punta una pistola alla testa, sostenendo di essere a conoscenza della sua collaborazione con i federali. Angel deve quindi dimostrare di non sapere quanto fatto dal fratello, venendo costretto ad accoltellarlo. EZ si rende conto che la morte è l’unica soluzione possibile e incoraggia il fratello ad agire, invitandolo a raccontare al figlio le storie sulla sua famiglia, prima di ordinargli di andarsene. Angel segue il suo consiglio e se ne va mentre gli altri membri uccidono EZ. Bottles (Alex Barone) va invece a uccidere Sofia, che non ha mai rivelato a EZ che era incinta. Letty (Emily Tosta) scopre poi il cadavere della donna e se ne va insieme al cane della coppia.

Mentre Bishop inizia l’incontro del club, l’ATF fa irruzione seguendo gli ordini di Lincoln Potter e sembra uccidere tutti.

La puntata si conclude con Letty che ritorna a Broken Saints, mentre Angel e Maverick vengono mostrati insieme in una spiaggia.

Fonte: Deadline