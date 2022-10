Il cast di Dune: The Sisterhood si è arricchito con l’arrivo di Indira Varma, già tra gli interpreti di show apprezzati come Game of Thrones, Carnival Row e recentemente Obi-Wan Kenobi.

L’attrice avrà la parte dell’Imperatrice Natalya, descritta come “una reale formidabile che ha unito migliaia di mondi con il suo matrimonio con l’Imperatore Corrino”.

Varma affiancherà sul set le già annunciate Emily Watson e Shirley Henderson.

Il progetto si ispira ai romanzi scritti da Frank Herbert e sarà prodotto da HBO Max e Legendary Television.

La storia di Dune: The Sisterhood dovrebbe essere raccontata dalla prospettiva delle donne dell’Ordine Bene Gesserit che usano le loro abilità straordinarie dal punto di vista fisico e mentale per muoversi tra la politica e gli intrighi dell’Imperium, mentre portano avanti i loro piani che li porterà sull’enigmatico pianeta Arrakis. Uno dei loro segreti è portare a compimento il programma genetico millenario il cui obiettivo è creare l’essere supremo, il Kwisatz Haderach.

Diane Ademu-John sarà nel team di autori e produttori, oltre ad avere l’incarico di co-showrunner insieme ad Alison Schapker. Johan Renck sarà il regista della première e avrà il titolo di produttore esecutivo insieme a Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron, Cait Collins e Brian Herbert.

Fonte: Deadline