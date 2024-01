Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Echo è disponibile da oggi su Disney+ e al termine dell’ultima puntata c’è anche una scena dopo i titoli di coda. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Dopo che Maya decide di rimanere con la sua famiglia, Kingpin è costretto a tornare a New York, sconfitto dalla forza magica della nipote acquisita. Sul suo aereo privato, va in onda un telegiornale dove si parla del prossimo sindaco di New York. La gente vorrebbe qualcuno in grado di affrontare le situazioni di petto e di sporcarsi le mani, ma pare non ci sia nessun candidato ideale. Fisk alza lo sguardo compiaciuto, ecco il suo prossimo obiettivo.

La trama probabilmente proseguirà in Daredevil Born Again, dove rivedremo Vincent d’Onofrio nei panni di Wilson Fisk.

Lo show ha debuttato oggi, 10 gennaio, su Disney+.

La sinossi di Echo

La serie, composta da cinque episodi, racconta la storia di Maya Lopez (Alaqua Cox), inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, Maya deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità. Tutti e cinque gli episodi saranno disponibili in streaming il 9 gennaio, segnando così la prima volta in cui una serie targata Marvel Studios debutta con tutti gli episodi al momento del lancio.

Il cast

Al fianco di Alaqua Cox nel cast di Echo troviamo Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs di FX), Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind) e Vincent D’Onofrio (Hawkeye, Godfather of Harlem).

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre e Sydney Freeland. I co-produttori esecutivi sono Jennifer L. Booth e Amy Rardin.

