Ed Westwick, John Hannah e Alanah Bloor faranno parre del cast del reboot della serie Sandokan con star Can Yaman.

Le riprese inizieranno il 22 aprile a Formello, vicino a Roma, in Toscana, nell’isola Réunion nell’Oceano indiano e a Lamezia Terme, dove è stata ricreata la colonia britannica di Labuan. Gli episodi riporteranno sul piccolo schermo i personaggi creati da Emilio Salgari, già al centro del cult degli anni ’70 che ha reso Kabir Bedi una star internazionale.

Luca Bernabei, CEO di Lux Vide, ha avuto l’idea per la serie, poi sviluppata per la tv da Alessandro Sermoneta (Devils), Scott Rosenbaum (The Shield), Davide Lantieri (Monterossi) e diretta da Jan Maria Michelini (Devils) e Nicola Abbatangelo (Doc).

La nuova versione di Sandokan andrà in onda su RAI 1 e sarà distribuita a livello internazionale da Fremantle.

Le puntate sono ambientate a metà del diciannovesimo secolo, sull’isola del Borne, dove le tribù Dayak vengono dominate dagli spietati britannici, all’apice del loro potere coloniale.

Sandokan (Yaman) continua la sua attività come pirata senza stare da una parte o dall’altra, guidando la sua ciurma che comprende il fidato braccio destro Yanez de Gomera (Alessandro Preziosi). Tutto cambia quando durante un raid il protagonista incontra Marianne (Bloor), la figlia del console britannico. Il cacciatore di pirati Lord James Brooke (Westwick) inizierà a dare loro la caccia e non si fermerà di fronte a nulla pur di catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianne.

Tra gli interpreti ci saranno anche Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy, e Samuele Segreto.

Che ne pensate dell’arrivo di Ed Westwick nel cast del reboot di Sandokan?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety