La serie Elite si concluderà con la stagione 8 e il co-creatore Carlos Montero ha commentato l’annuncio della fine del progetto, spiegando perché è la scelta giusta.

Durante la promozione del penultimo capitolo della storia, in arrivo su Netflix il 20 ottobre, lo sceneggiatore ha dichiarato:

Stiamo girando l’ottava stagione, che sarà l’ultima di Elite. Abbiamo concluso in bellezza. Jaime Vaca, io e Netflix abbiamo pensato fosse il momento di concluderla.

Montero ha aggiunto:

Lo dico con profondo rimpianto perché sono stati degli anni incredibili durante i quali ho incontrato degli attori meravigliosi, abbiamo lavorato con tutti i registi con cui volevamo lavorare e abbiamo avuto il lusso di avere Maribel in queste ultime due stagioni. Elite ha cambiato la vita di tutti, ci sono attori che hanno iniziato con noi ed è stato il loro trampolino di lancio per diventare ora star di fama mondiale, sta accadendo a questo cast ed è un orgoglio aver contribuito a quell’ascesa e sapere che ci hanno visti in tutto il mondo e ci hanno apprezzati.