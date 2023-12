Baz Luhrmann, dopo aver realizzato Faraway Downs, sembra aver intenzione di adattare il film Elvis, con star Austin Butler, in una serie tv.

Il regista australiano ha infatti usato il materiale girato per il film Australia per realizzare una miniserie, sfruttando le scene inedite che sono state inserite nel montaggio delle puntate. La storia, sul piccolo schermo, ha un finale diverso e sono stati inseriti alcuni elementi che erano stati tagliati per la versione cinematografica.

Luhrmann, intervistato da CinemaBlend, ha ora spiegato che potrebbe fare lo stesso con Elvis:

Ho pensato a farlo a episodi, anche ancora più radicalmente. E ora, mi ritrovo alle prese con molti problemi. Ecco lo scoop. Ma con Elvis, okay? Non quest’anno. Forse non il prossimo. Ma mi piacerebbe realmente fare una versione a episodi di Elvis. E prenderei uno stile di narrazione completamente diverso rispetto a quello che avrei fatto per il cinema.

