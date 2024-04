Emily Van Camp, star di Revenge, ritornerà sul piccolo schermo da protagonista grazie al procedural Prejudice, ambientato nel mondo degli avvocati.

La serie è creata e scritta da Celeste Parr, già autrice di Ethel.

L’attrice avrà la parte di Leisel Wellington, un avvocato aziendale di Toronto dalla carriera in ascesa che, come il suo matrimonio con un senatore, scivola nel caos dopo che viene rivelato pubblicamente il suo passato come escort. Disprezzata da chi lavora nel suo settore e dal suo circolo sociale, la donna inizia le attività del suo studio legale per difendere chi, come lei, viene silenziato e delegittimato.

Per ora nessun network ha acquistato i diritti dello show prodotto da Keshet International, Pixcom e Thruline Entertainment.

Van Camp, in passato, oltre a essere la star di Revenge ha recitato anche in Brothers & Sisters, The Resident e in The Falcon and the Winter Soldier, riprendendo il ruolo avuto nei film della Marvel.

Che ne pensate di Prejudice con star Emily van Camp? Seguirete la serie?

Fonte: Deadline