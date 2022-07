Sono state annunciate ieri le nomination agli Emmy 2022, i premi della Television Academy che verranno poi consegnati il 12 settembre. Ma dove vedere le serie più nominate?

Una prima risposta, molto rapida: su Sky e in streaming su NOW. Questo perché il canale americano a ottenere il maggior numero di nomination è HBO / HBO Max, che ha un accordo proprio con Sky per la distribuzione in Italia di buona parte dei propri titoli. Parliamo di ben 140 nomination (108 HBO, 32 HBO Max) tra 24 serie. Seguono Netflix con 105 nomination, Hulu con 58, Apple TV+ con 52.

Ma andiamo con ordine. Ecco la lista di dove vedere le serie più nominate agli Emmy:

(2 nomination): su Sky e in streaming su NOW Fondazione (2 nomination): in streaming su Apple TV+

Fermiamo la lista alle serie con almeno 2 nomination