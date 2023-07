The Last of Us

Craig Mazin, co-creatore della serie The Last Of Us, ha commentato le nomination ottenute dalla serie agli Emmy 2023, affrontando inoltre i dubbi fatti emergere da chi, come Bella Ramsey, si definisce di genere non binario e non si riconosce realmente nella categoria degli interpreti maschili o in quella delle performance femminili in uno show televisivo.

Il co-creatore del progetto tratto dal videogioco, intervistato da Variety, ha raccontato:

Parlo con Bella, quindi ovviamente abbiamo parlato anche di questo. Si tratta di una sfida realmente interessante. Da un lato la conversazione sul genere si è trasformata drammaticamente e in un modo davvero progressivo e positivo. Dall’altro dobbiamo assicurarci praticamente assicurarci che allontanandoci dalle categorie legate ai generi non togliamo spazio a persone tradizionalmente ignorate… E sappiamo che in categorie non legate al genere, come la regia e la sceneggiatura, le donne hanno ricevuto storicamente pochi apprezzamenti.

Mazin ha ribadito:

Non conosco la risposta, ma mi aspetto che gli interpreti di genere non binario presto siano riconosciuti nel modo rispettoso e appropriato che meritano.

Che ne pensate dei commenti di Craig Mazin sulle categorie degli Emmy legate al genere?

Fonte: Variety