L’ex protagonista di Empire, Terrence Howard, ha annunciato la sua intenzione di intentare una causa contro la sua ex agenzia, la CAA, sostenendo di aver subito danni economici durante le sei stagioni di successo della serie drama musicale. Dichiarando che è giunto il momento del cambiamento, Howard ha affermato: “La CAA deve assumersi le proprie responsabilità e concederci l’accesso ai profitti che abbiamo contribuito a generare“.

In una conferenza stampa tenutasi venerdì presso l’ufficio di The Cochran Firm, Howard ha accusato la sua ex agenzia di essersi impegnata in un lucroso affare con gli ideatori e i produttori dello show. Di conseguenza, secondo Howard e il suo team legale, l’attore è stato privato di “uno stipendio molto più alto dato il successo dello show. Mi sono fidato del fatto che la CAA si occupasse di me, e loro si sono occupati di loro stessi“.

Durante il suo apice, Empire ha generato circa 100 milioni di dollari in entrate pubblicitarie per la Fox, come afferma la nuova causa. Terrence Howard sostiene di aver contribuito significativamente a tali entrate attraverso il suo ruolo sullo schermo, Lucious Lyon. Inoltre, ritiene di aver svolto un ruolo essenziale nel generare entrate dietro le quinte, lavorando alle musiche e alle sceneggiature di Empire nel corso degli anni.

“Durante il successo di Empire, c’era un’enorme ricchezza“, ha dichiarato Howard durante la conferenza, menzionando anche la sua consapevolezza del fatto che la CAA rappresentava diverse parti coinvolte nello show. Ha aggiunto di aver pensato che ci sarebbe stata una condivisione equa e che tutto sarebbe andato per il meglio. L’ex attore di Iron Man ha inoltre raccontato di aver ricevuto un compenso di 350.000 dollari per episodio a partire dalla seconda stagione di Empire.

Howard ha sottolineato che, nonostante il suo ruolo centrale in Empire e il suo presunto coinvolgimento dietro le quinte, “non ha mai ricevuto un compenso come produttore o qualsiasi altra richiesta immediata avanzata dagli agenti di attori bianchi“. L’avvocato Carlos Moore, citando il ricco curriculum di nomine e riconoscimenti di Howard, ha dichiarato in modo più diretto: “Le indagini dimostreranno che si tratta di razzismo“.

La causa per violazione del dovere fiduciario, in parte derivante dal successo della WGA nel 2021 contro le pratiche di “packaging” delle agenzie, è stata presentata due giorni fa presso la Corte Superiore di Los Angeles, anche se al momento non è ancora stata ufficialmente registrata. La CAA, ex agenzia di Howard dalla quale si è separato nel 2019, non ha ancora rilasciato alcun commento a riguardo.

Esperto nelle controversie e nelle aule di tribunale, il nominato all’Oscar è stato coinvolto nella serie ideata da Danny Strong e Lee Daniels per l’intera durata delle sei stagioni su Fox. Con il debutto avvenuto il 7 gennaio 2015, il drama serale ha ottenuto un successo immediato, conquistando un pubblico di 10 milioni di spettatori. Il numero è salito a 17 milioni per il season finale della prima stagione. Tuttavia, gli ascolti hanno cominciato a declinare significativamente a partire dalla metà della terza stagione. Al momento della conclusione di Empire il 21 aprile 2020, la serie contava appena meno di 3 milioni di spettatori.

L’attore ha inoltre dichiarato che è stato complesso procurarsi una rappresentanza legale sia per questa azione giudiziaria che per un’altra legata a Empire, principalmente a causa dei nuovi proprietari della proprietà intellettuale. “Esistono due categorie di avvocati a Los Angeles, e praticamente in tutto il mondo”, ha spiegato Howard. “Coloro che collaborano con la Disney o coloro che ambiscono a farlo. I conflitti di interesse erano evidenti”. Attualmente, Terrence Howard è assistito legalmente da Independent Artists Group e gestito da Mira Howard di Universal Bridges.

Fonte: Deadline