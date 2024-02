Netflix ha condiviso online la prima foto della nuova serie Eric, con protagonista Benedict Cumberbatch.

Il progetto, di cui non è stata svelata la data di uscita in streaming, è ambientato negli anni ’80 a New York.

La serie thriller ideata da Abi Morgan segue la disperata ricerca di un padre quando suo figlio, che ha nove anni, scompare una mattina mentre sta andando a scuola.

Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e creatore del popolare show televisivo per bambini ‘Good Day Sunshine’, fatica ad accettare la perdita del figlio, Edgar, situazione che lo porta ad avere un comportamento sempre più imprevedibile e angosciato.

L’uomo, che si sente in colpa per la scomparsa di Edgar, si aggrappa ai disegni del figlio che aveva creato un mostro blu, ERIC, convinto che se riuscirà a portare ERIC in TV, allora Edgar tornerà a casa. Il comportamento progressivamente sempre più distruttivo di Vincent allontana la sua famiglia, i suoi colleghi, e i detective che stanno cercando di aiutarlo. Eric diventa il suo unico alleato nel tentativo di portare suo figlio a casa.

Abi Morgan ha ideato e scritto la serie, diretta da Lucy Forbes.

Nel cast ci sono anche Gaby Hoffman e McKinley Belcher III.

Che ne pensate? Vi incuriosisce la serie Eric con star Benedict Cumberbatch?

Fonte: Netflix

