Lo sciopero degli sceneggiatori potrebbe presto mietere un’altra vittima eccellente: la stagione 3 di Euphoria.

È passato più di un anno dall’uscita della seconda stagione della serie, e ancora non sono iniziate le riprese dei nuovi episodi. Tuttavia la data dell’inizio della produzione si avvicina, ma potrebbe subire dei ritardi a causa della serrata della WGA, come ha lasciato intendere Jeremy O. Harris, drammaturgo e co-produttore dello show, in un’intervista con Variety.

Harris ha lanciato un appello a David Zaslav, capo di Warner Bros. Discovery, proprietaria di HBO e tra i membri dell’AMPTP, l’associazione con cui il sindacato della WGA non è riuscita a rinnovare il contratto:

Tutto quello che dirò è che Sam Levinson (creatore della serie, ndt) non è un crumiro. Non è un crumiro. David Zaslav, trovate quell’accordo. È quanto ho da dire sulla terza stagione di Euphoria: trova un accordo, David. È facile. Basta sedersi a quel tavolo.

Harris, sostanzialmente, sottolinea al capo della Warner quanto sia diventata importante per un network come HBO la serie con Zendaya, e che non sarebbe saggio rischiare ulteriori ritardi nella produzione di Euphoria. Considerando quanto è impegnato il cast di protagonisti, uno slittamento delle riprese potrebbe causare ritardi non indifferenti…

Fonte: Variety