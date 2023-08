Angus Cloud è stato ricordato con un’immagine in memoriam aggiunta gli episodi di Euphoria disponibili in streaming negli Stati Uniti su MAX.

Gli spettatori che hanno visto il pilot o il primo episodio della stagione 2 della serie targata HBO sono infatti stati informati della triste notizia della morte dell’interprete di Fezco.

Sullo schermo è apparsa una foto che ritrae Angus e la dedica della puntata in sua memoria.

La famiglia ha annunciato la triste notizia della morte dell’attore il 31 luglio, ricordando come solo una settimana prima Angus avesse dovuto dire addio al padre.

Nei giorni successivi le star di Euphoria, come Zendaya e Sydney Sweeney, hanno condiviso online il proprio ricordo dell’interprete di Fez, sottolineando che il loro amico e collega riusciva a “illuminare una stanza” con la sua presenza e che non potranno mai dimenticare la sua risata e la sua gentilezza.

La madre di Angus, inoltre, ha voluto far chiarezza sulla morte del figlio sostenendo che non si è trattato di un suicidio.

