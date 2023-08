Zendaya e Sydney Sweeney sono le ultime star di Euphoria (all’appello mancano ancora Jacob Elordi e Hunter Schafer) a piangere sui social la morte di Angus Cloud, scomparso improvvisamente lunedì nella sua casa a Oakland: il giovane attore aveva solo 25 anni.

Zendaya interpreta Rue nella serie, una ex cliente dello spacciatore Fezco (Cloud), il quale insista perché la ragazza si disintossichi e rimanga sobria. L’attrice ha così ricordato l’attore:

Le parole non sono sufficienti per descrivere l’infinita bellezza di Angus (Conor). Sono così grata di aver avuto l’opportunità di conoscerlo in questa vita, di chiamarlo fratello, di vedere i suoi occhi caldi e gentili e il suo luminoso sorriso, o sentire la sua contagiosa risata (sorrido solo al pensiero). So che la gente spesso usa questa espressione quando parla di persone che ama… “Illuminava ogni stanza in cui entrava”… ma ragazzi, lasciatemi dirvi che lui era il migliore in questo. Vorrei ricordarlo in quel modo. Per tutta la luce illimitata, l’amore e la gioia che riusciva sempre a darci. Conserverò ogni momento.

Il mio cuore è con sua madre e la sua famiglia in questo momento e vi prego di essere gentili e pazienti, poiché il lutto si manifesta in modi diversi per ognuno di noi.