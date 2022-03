è stato ospite alquesta settimana segnando il suo esordio nel popolare talk show. Ma la sua partecipazione non è passata inosservata sul web tanto che hanno iniziato a piovere critiche per una battuta detta dalla stessa presentatrice. L’attore 24enne ha parlato del suo coinvolgimento nella seriee Ellen ad un certo punto gli ha chiesto di commentare le sue frequenti scene di nudo nella serie. “Sei spesso nudo”, gli dice Ellen. “Come ci si sente… Quando scrivono la tua sceneggiatura, ti chiedono, ‘Ehi, come ti senti ad essere nudo?'”

“Non hai scelta”, ha risposto Jacob. “Ogni scena è descritta tipo lui dorme con questa persona e fa questo con quest’altra persona nuda. Sebbene non sia esplicito, con queste frasi è come se arrivasse velocemente punto. Ho fatto alcuni film dove accade che… [il mio personaggio] va al centro commerciale senza maglietta. E tu pensi: ‘Perché?'”.

E il commento successivo di Ellen è quello che ha suscitato qualche polemica. “Beh, perché guardati, ecco perché”, ha detto Ellen a Jacob.

Ellen ha poi continuato, “In realtà mi stavo solo chiedendo una cosa perché, sai, alle donne penso che probabilmente chiederebbero se sia un problema o meno essere nuda davanti alla telecamera. Mi sto solo chiedendo se lo chiedono a te, o se rimani sorpreso quando apri il copione. Inoltre, come hai detto, sei a tuo agio ora perché l’hai fatto abbastanza?” E a quel punto Jacob ha risposto: “Beh, penso che in Euphoria faccia parte del territorio del personaggio. [Nate è] questo ultra, macho, atleta mascolino. Quindi quei ragazzi, penso, tendono ad andare in giro a torso nudo, quindi è più o meno OK”.

I fan hanno accusato Ellen di aver oggettivato in modo errato Jacob Elordi durante l’intervista. BuzzFeed ha riportato alcuni dei commenti più esemplificativi: “È triste perché le persone non dovrebbero essere ‘sessualizzate‘ in questo modo. Lui sembra a disagio”. Un altro fan ha detto, “Non amo l’oggettivazione di Ellen :/ Ho percepito la cosa in un modo come, ‘beh cosa ti aspetti, sei sexy, sarai oggettivato‘ ma non so potrei aggiungere qualcosa che non c’è”.

“Non saremmo un po’ infastiditi se Ellen fosse un ragazzo che dice ‘beh, guardati, cosa ti aspetti‘ ad una donna? Quel commento mi ha fatto rabbrividire tantissimo”, ha scritto qualcun altro.

Nella giornata di ieri, l’attore ha pubblicato su Instagram una story rispondendo in modo velato alle critiche che si sono accumulate dopo la messa in onda dell’intervista, facendo sapere ai suoi fan che lui ama Ellen.

“Amo Ellen @theellenshow <3”, ha scritto Jacob con una foto dello show e un link all’intervista.

Che cosa ne pensate di questa vicenda? Siete d’accordo con le reazioni dei fan oppure no? Ditecelo nei commenti.