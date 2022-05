Si è tenuta giovedì sera la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, che quest’anno si svolge in Italia a Torino, al Pala Olimpico, con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

A sfidarsi stavolta sono state Finlandia, Israele, Serbia, Azerbaigian, Georgia, Malta, San Marino, Australia, Cipro, Irlanda, Macedonia del Nord, Estonia, Romania, Polonia, Montenegro, Belgio, Svezia e Repubblica Ceca.

Durante la serata si sono esibiti i cantanti de il Volo e, in anteprima mondiale, è stato presentato un inedito duetto tra Laura Pausini e Mika.

A passare nella seconda semifinale sono:

🇫🇮 Finland – The Rasmus/Jezebel

🇷🇸 Serbia – Konstrakta / In Corpore Sano

🇦🇿 Azerbaijan – Nadir Rustamli / Fade To Black

🇦🇺 Australia – Sheldon Riley / Not The Same

🇪🇪 Estonia – Stefan / Hope

🇷🇴 Romania – WRS / Llámame

🇵🇱 Poland – Ochman / River

🇧🇪 Belgium – Jérémie Makiese / Miss You

🇸🇪 Sweden – Cornelia Jakobs / Hold Me Closer

🇨🇿 Czech Republic – We Are Domi / Lights Off

Eurovision Song Contest 2022: il recap delle canzoni che si sono qualificate per la finale

Eurovision Song Contest 2022: la scaletta della finale

Durante l’ultima serata ai 20 finalisti si aggiungeranno i Big Five – Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – che accedono direttamente alla finale e hanno diritto di voto anche nelle semifinali (Italia e Francia nella prima, Regno Unito, Spagna e Germania della seconda).

Laura Pausini ricorderà quindi la sua lunga carriera attraverso un medley dei suoi più grandi successi, che si concluderà con il suo ultimo singolo. Ospiti della serata finale, i Måneskin che torneranno all’Eurovison Song Contest, per presentare in anteprima mondiale tv dal vivo, il nuovo singolo “SUPERMODEL”. Dopo l’esibizione dei campioni in carica, sarà la volta della prima artista italiana ad aggiudicarsi la vittoria nella competizione: Gigliola Cinquetti tornerà ad esibirsi per il pubblico eurovisivo per la quarta volta, con la sua intramontabile “Non ho l’età (per amarti)”. La serata si avvierà verso la conclusione con una speciale esibizione di Mika, all’insegna dell’importanza di combinare la parola pace con la parola amore, fino ad arrivare al grande momento che decreterà finalmente il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2022.

Ecco la lista delle canzoni che si esibiranno durante la finale, in ordine NON ufficiale:

PRIMA METÀ

🇨🇭 Switzerland

🇦🇲 Armenia

🇵🇹 Portugal

🇳🇴 Norway

🇺🇦 Ukraine

🇳🇱 Netherlands

🇨🇿 Czech Republic

🇫🇮 Finland

🇷🇴 Romania

🇫🇷 France

🇩🇪 Germany

🇪🇸 Spain

🇮🇹 Italy (confirmed 9th place)

SECONDA METÀ