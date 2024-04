In un’intervista con GQ, Ella Purnell ha discusso del finale di stagione di Fallout e di quello che il suo personaggio, Lucy, attraversa negli istanti più intensi della puntata.

Lucy attraversa le cinque fasi del lutto in così poco tempo. Abbiamo rigirato la scena, perché originariamente avevamo tutti un’idea diversa su come si sarebbe svolto quel finale. Inizialmente abbiamo girato la scena con Lucy che uccideva la madre come un momento davvero emotivo; c’erano molte lacrime e pianti. ma non sembrava corretto. Abbiamo pensato che se lei decide di alzarsi e partire attraverso il deserto, deve essere una donna differente e forse il suo dolore deve lasciare spazio a qualcosa di più duro.

Uccidendo sua madre con un colpo di pietà, sta facendo esattamente ciò che il Ghoul ha fatto con Roger nell’episodio quattro. Ha imparato da lui. Si è trasformata in lui. Quando dice: “Non sarò mai come te”, forse non è vero. Quel momento, quando spara a sua madre, significa così tante cose. Significa, “Vengo con te”. Significa “Andrò a incontrare i miei creatori”. Significa “Ti odio fo**utamente, ma mi sono trasformata in te, avevi ragione”.

Voglio che il pubblico alla fine dello spettacolo si chieda se il loro eroe sia ancora una persona buona. Non so chi sarà nella seconda stagione, ma questo è ciò che succede quando si rompe qualcosa che pensavi fosse indistruttibile. Non so chi sta per diventare.