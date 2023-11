I capezzoli con il piercing di Jon Hamm in Fargo 5 sono stati realizzati grazie alla magia del makeup prostetico. A rivelarlo alla stampa, e a un’incredula Juno Temple che a quanto pare non lo sapeva, è stato lo stesso attore durante la premiere della serie ai Nya Studios.

In una scena del secondo episodio vediamo lo sceriffo Roy Tillman godersi un bagno, con i capezzoli forati e inanellati bene in vista. Spiega l’attore:

Ho dovuto indossare del latex decisamente blu sui capezzoli, e poi hanno fatto un modello basandosi su capezzoli abbastanza somiglianti, che poi hanno inanellato e piazzato sui miei.

Hamm ne ha parlato anche con Business Insider:

Non puoi dire di aver vissuto veramente finché un makeup artist non fa un calco dei tuoi capezzoli. È decisamente qualcosa che devo togliere dalla mia lista di cose da fare prima di morire. È una scelta specifica che Noah Hawley ha voluto fare per il personaggio, e penso che sia stata molto creativa e interessante. È una piccola svolta decisamente degna di Fargo.

L’attore ha svelato di non aver conservato i… capezzoli finti:

Non li ho tenuti, quindi chiunque li avesse… spero che li abbia gettati via. Non voglio che qualcuno rubi i miei capezzoli

Nel cast insieme a Juno Temple e Jon Hamm anche Joe Keery (Stranger Things), Sam Spruell (Legend), David Rysdahl (No Exit), Lamorne Morris (New Girl), Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Richa Moorjani, Lukas Gage, Jessica Pohly, Nick Gomez.

La nuova stagione debutterà oggi su Sky e in streaming su Now.