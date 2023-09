Fauda, il thriller israeliano di successo, tornerà inaspettatamente per una quinta stagione, come hanno confermato le fonti di Deadline. Secondo quanto riferito, Yes, la rete israeliana che si occupa dello show, ha svelato i piani per una nuova stagione della serie durante un evento all’inizio della settimana. Ilan Sigal, amministratore delegato di Yes, è salito sul palco insieme al co-creatore Avi Issacharoff per confermare la notizia, secondo quanto riportato da diversi media israeliani.

Fauda, che in arabo significa “caos”, è diventato un grande successo internazionale per Netflix dopo che lo streamer ha concesso in licenza le prime quattro stagioni dello show. La serie segue Doron, un comandante dell’unità di controspionaggio israeliana Mista’arvim, e tratta regolarmente del conflitto israelo-palestinese.

La serie è stata co-creata da Lior Raz e Avi Issacharoff di Faraway Road ed è prodotta da Liat Benasuly e Yes TV. Noah Stollman è tornato a essere il capo sceneggiatore della quarta stagione e Omri Givon (Hostages) ha diretto tutti gli episodi. Yes Studios, con sede a Tel Aviv, si occupa delle vendite internazionali.

Fauda ha ottenuto un notevole successo di pubblico in paesi come il Libano e ha sfondato in Europa, Asia e Stati Uniti. Ci sono stati diversi remake, anche in India, dove SonyLIV ha ordinato Tanaav, un remake in hindi.

Issacharoff e Raz, che hanno usato le loro esperienze nelle Forze di Difesa Israeliane come ispirazione per Fauda, torneranno per la quinta stagione. Hanno venduto Faraway Road a Candle Media in un accordo a otto cifre nel 2022.

La quarta stagione è stata lanciata l’anno scorso e si supponeva che fosse l’ultima. La notizia di oggi cambia le cose. Non è chiaro se la quinta stagione sarà lanciata su Netflix a livello internazionale o negli Stati Uniti.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili