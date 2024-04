CBS ha annunciato che, in vista della stagione 7, lo showrunner Rick Eid ha abbandonato la guida della serie FBI.

Il produttore, tuttavia, sarà coinvolto nella realizzazione di Law & Order, un’altra serie targata Dick Wolf realizzata per NBC, dopo il rinnovo per la stagione 24.

Wolf ha dichiarato:

Rick è stato un membro centrale della famiglia Wolf per due decenni. Lo ringraziamo tutti per tutto il lavoro che ha fatto nella serie FBI per lanciare la serie e non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership creativa su Law & Order e oltre.

Eid ha aggiunto:

Dopo sei anni nel gestire due, o più, show, e con CBS che ha ora rinnovato FBI per altre tre stagioni, questo era il momento perfetto per fare un passo indietro e concentrarmi sulla gestione di Law & Order e sviluppare nuovi progetti. Sono estremamente orgoglioso di FBI e non potrei essere più felice per il cast, la troupe e i produttori. Anche se non sarò più lo showrunner a livello quotidiano, ho intenzione di rimanere coinvolto con lo show in futuro.