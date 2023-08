Alexa Davalos ha annunciato che non tornerà nella stagione 5 di FBI: Most Wanted.

Nel season finale del quarto capitolo della storia non c’erano indizi sulla possibile uscita di scena del suo personaggio, l’agente speciale Kristin Gaines.

Secondo le fonti di Deadline, Alexa avrebbe ricevuto la notizia del suo addio al progetto dopo aver concluso le riprese della stagione 4, alcuni mesi fa, anche se la situazione con i produttori di Universal Television e Wolf Enrtertainment sarebbe comunque amichevole.

Davalos era entrata a far parte del gruppo di interpreti di FBI: Most Wanted nel corso della terza stagione, quando il team era guidato da Jess LaCroix (Julian McMahon), protagonista uscito di scena e che ha avuto come “erede” Remy Scott (Dylan McDermott).

Nell’ultima puntata della quarta stagione Gaines ha aiutato Remy a catturare l’assassino del fratello, Benji, che stava per fuggire in Canada a bordo di un treno.

Attualmente non è stato svelato il modo in cui verrà spiegata l’assenza dell’agente o se l’attrice apparirà nei primi episodi inediti per concludere la storia del personaggio.

Che ne pensate dell’addio di Alexa Davalos alla serie FBI: Most Wanted?

Fonte: Deadline