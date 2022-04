In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

Fear The Walking Dead

La parte 2 della stagione 7 didebutterà il 17 aprile sugli schermi americani di AMC e le nuovepermettono di vedere anche un nuovo personaggio.

La storia si era interrotta con lo scontro tra Alicia Clark (Alycia Debnam Carey) e Victor Strand (Colman Domingo), iniziato per il controllo della Torre, un rifugio per evitare le conseguenze dei missili nucleari che sono esplosi in precedenza. Alicia può contare sul sostegno di Morgan Jones (Lennie Jones) mentre cerca di guidare i suoi follower e gli amici dell’uomo verso l’area sicura chiamata Padre.

Le immagini inedite mostrano ora Aston Arbad nel ruolo di Ali, un giovane ranger che incontra Charlie (Alexa Nisenson) quando arriva alla Torre. Il ragazzo era stato nominato da Strand e dal suo braccio destro Howard (Omid Abtahi) nelle precedenti puntate.

Gli scatti mostrano anche June (Jenna Elfman) e John Dorie Seniro (Keith Carradine), Daniel Salazar (Ruben Blades), Luciana (Danay Garcia), Wes (Colby Hollman), e Arno (Spenser Granese), leader degli Stalker.

Fear the Walking Dead Foto 7B 4

Fear the Walking Dead Foto 7B 3

Fear the Walking Dead Foto 7B 2

Fear the Walking Dead Foto 7B 1

Fear the Walking Dead Foto 7B 9

Fear the Walking Dead Foto 7B 8

Fear the Walking Dead Foto 7B 7

Fear the Walking Dead Foto 7B 6

Fear the Walking Dead Foto 7B 5

Fear the Walking Dead Foto 7B



















Nelle puntate saranno trascorsi dei mesi dall’esplosione nucleare e Victor Strand ha saputo crearsi un piccolo feudo che gli permette di selezionare chi avrà una possibilità di sopravvivere. Gli altri membri del gruppo hanno invece sofferto immensamente, pur potendo contare su una feroce determinazione a vivere, anche se questo significasse prendere il controllo della Torre con la forza e continuare a cercare Padre, il luogo che nessuno sa con certezza se esiste.

Che ne pensate delle nuove foto della parte 2 della stagione 7 di Fear the Walking Dead? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook