Il 22 ottobre inizierà sugli schermi americani la messa in onda dei sei episodi che compongono la parte 2 della stagione 8 di Fear the Walking Dead e gli showrunner hanno parlato dell’avvicinarsi del finale della storia.

Andrew Chambliss ha dichiarato a ComicBook:

Sapevamo alla fine della stagione 7 che l’ottava sarebbe stata l’ultima. Siamo stati davvero grati per aver potuto avvicinarci alla stagione sapendo che sarebbe stata l’ultima, perché ha voluto dire che abbiamo potuto pianificare la storia per portare lo show a una conclusione, per condurre realmente questi personaggi alla fine del loro percorso. Iniziare da una situazione sapendo che stavamo progettando l’arrivo a una conclusione, dal punto di vista pratico e narrativo, ha reso tutto molto più semplice.

Lo showrunner ha aggiunto:

Penso che si arriverà a un epilogo molto più soddisfacente rispetto a quello che avremmo avuto se l’avessimo scoperto a metà del lavoro sulla stagione. Ma ci ha portato ad avere questi elementi tematici che ci hanno guidato dove io e Ian spesso abbiamo detto ‘la fine è l’inizio’, e voleva dire ripensare a tutti questi personaggi per vedere da dove avevano iniziato i loro percorsi, rendersi conto di come sono cresciuti e metterli in situazioni che lo rendono evidente a loro e al pubblico.

Ian Goldberg ha quindi sottolineato:

Abbiamo finito la prima metà della stagione con Madison in una situazione in cui ha giurato di trasformare PADRE nel luogo che avrebbe sempre dovuto essere. Scopriremo cosa accadrà a lei in alcuni modi sorprendenti. Questo coinvolgerà il ritorno di alcuni volti che non abbiamo visto da tempo, amici e nemici. Si tratta inoltre di coinvolgere un ritorno in alcuni luoghi, letteralmente, che abbiamo visto altrove nell’universo di The Walking Dead. Saranno legati alla situazione mentale dei nostri personaggi e sarà piuttosto epico.

