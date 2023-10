In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie Fear the Walking Dead è tornata sugli schermi con l’episodio intitolato Anton, in cui torna in scena Troy e si parla del possibile destino di Alicia.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto nella puntata.

Il personaggio interpretato da Daniel Sharman sembrava essere stato ucciso da Madison Clark (Kim Dickens), che lo aveva colpito con un martello in testa.

Nell’episodio si scopre che Troy ha trascorso sette anni pianificando la sua vendetta e ha usato il messaggio trasmesso via radio da Madison per scoprire che si trova a Savannah, in Georgia, dove è stata portata da Anton e da una comunità di turisti tedeschi. Anton è però in realtà Victor Strand (Colman Domingo), che può decidere se nasconderla o consegnarla a a Troy. Victor decide di salvarla e viene quasi ucciso quando la protagonista decide di non rivelare la località segreta dove si trova PADRE.

Daniel Salazar (Rubèn Blades) e il suo esercito hanno salvato Madison e Victor da Troy, ma non prima che il giovane abbia rivelato i danni subiti dal colpo alla testa subito durante l’attacco di Madison, che l’ha lasciato pensando fosse privo di vita in Messico.

Troy ha poi sottolineato che vuole una casa, dopo che Madison lo ha privato del suo posto sicuro. Il giovane ha quindi sostenuto di aver ucciso Alicia (Alycia Debnam-Carey) e l’ha lasciata in versione walker, consegnando quello che resta del suo braccio prostetico alla madre.

Lo showrunner Ian Goldberg ha dichiarato:

Daniel Sharman è così fantastico in quel ruolo ed eravamo realmente interessati a rivisitare la dinamica tra lui e Madison e a dove erano rimasti alla fine della stagione 3, e scontrarsi con la persona che Madison sta cercando di diventare ora: qualcuno che sta cercando di redimersi per tutti i peccati del suo passato e in particolare per i suoi peccati recenti di quello che ha fatto quando ha lavorato per PADRE. Per noi, riportare Troy nella storia è stata la perfetta fonte di antagonismo emotivamente per lei perché lui è un ricordo del suo passato e qualcuno che non permetterà che quello che ha fatto in precedenza, o ciò che pensa abbia fatto alla sua famiglia, rimanga nel passato.

Goldberg ha aggiunto:

Quello che scopriremo è che, in alcuni modi, Madison e Troy sono due lati della stessa medaglia. Sono entrambi guidati dagli stessi obiettivi, ma le loro tattiche sono davvero diverse. Kim e Daniel sono incredibili insieme, ed eravamo realmente entusiasti nel riportare quel personaggio.

Il co-showrunner Andrew Chambliss ha aggiunto che il tema degli ultimi episodi sarà il fatto che tutti meritano una seconda possibilità:

Questo è realmente un momento per tutti questi personaggi di avere un’occasione per una seconda opportunità. Vediamo che Victor Strand ha creato una nuova vita per se stesso e ora devo affrontare il fatto se possa o meno integrare questa nuova persona che ha creato con l’uomo che era nella sua vecchia vita. Madison sta ovviamente faticando nel scoprire se possa o meno ottenere redenzione, se può dare a tutte queste persone a PADRE il dono di una famiglia, un posto dove possono essere sicuri, le cose che ha sempre voluto per i suoi figli.

Quel tema sarà centrale nella storia delle ultime puntate, tra cui quelle di Dwight, Sherry e June.

Per quanto riguarda il destino di Alicia, invece, Goldberg ha sottolineato che bisognerà continuare a vedere le puntate per scoprire se la storia di Troy è vera. Chambliss ha ribadito:

Scopriremo decisamente se la storia di Troy è vera o no e quello che è accaduto realmente tra Troy e Alicia.

Che ne pensate del ritorno di Troy in Fear the Walking Dead e del possibile destino di Alicia? Lasciate un commento!

