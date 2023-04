Nel cast di Feud: Capote’s Women, la nuova stagione della serie antologica prodotta da Ryan Murphy, ci sarà anche Chris Chalk (Perry Mason, Homeland, When They See Us) nel ruolo di James Baldwin.

L’attore, in un podcast di Deadline, ha dichiarato:

Ho sempre voluto interpretarlo.

Chris ha poi lodato il team della produzione spiegando che si è trattato di un ambiente che ha offerto un incredibile sostegno, nonostante la parte non fosse facile.

Alla regia delle puntate c’è stato Max Winkler e Chalk ha raccontato:

Abbiamo girato 20 pagine in due giorni. Ho ricevuto lo script e ho pensato: ‘Ci sono tante parole’. Ho avuto un mini attacco di panico… Ma è stato fantastico. Poi c’era un monologo di cinque pagine.

Feud: Capote’s Women si basa sul libro di Laurence Leamer e la sceneggiatura è firmata da Jon Robin Baitz. Al centro della trama ci sarà l’amicizia di Capote con un gruppo di donne dell’alta società che chiamava i “suoi cigni”.

Lo scrittore ha poi usato le loro storie per un articolo scritto nel 1975 per Esquire, intitolato La Côte Basque 1965, situazione che lo ha portato a essere accusato di averle tradite.

Nel cast delle puntate ci saranno anche Molly Ringwald nella parte di Joanne Carson, Calista Flockhart che sarà Barbara “Babe” Paley, Naomie Watts nei panni di Lee Radziwill, Chloe Sevigy che sarà C.Z. Guest, Diane Lane nei panni di Nancy “Slim” Keith, e Tom Hollander nei panni di Truman Capote.

Che ne pensate? Siete felici che Chris Chalk reciterà in Feud con la parte di James Baldwin?

