Rockmond Dunbar farà parte del cast della miniserie Fight Night: The Million Dollar Heist, prodotta per Peacock e con star Kevin Hart, coinvolto anche come produttore.

Nel 2021 Dunbar era stato licenziato da 9-1-1 dopo non aver accettato di seguire le regole anti-Covid previste dalla produzione, avendo richiesto un’eccezione per motivi medici e religiosi. Rockmond ha quindi fatto causa alla Disney.

Fight Night racconta la storia della rapina organizzata durante il ritorno sul ring di Muhammad Ali nel 1970, evento che ha cambiato la vita di un singolo uomo e il destino di un’intera città.

Dunbar avrà il ruolo di Zio Willie, che possiede una carrozzeria, ma il cui vero lavoro è quello di ricettatore.

Nel cast ci sono anche Samuel L. Jackson e Terrence Howard.

La ripresa Fight night è ambientata ad Atlanta ed è creata e scritta da Shaye Ogbonna, basandosi sul podcast di iHeartPodcasts, Doghouse Pictures e Will Packer Media. Ogbonna e Jason Horwitch sono showrunner della miniserie.

