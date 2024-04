Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Morena Baccarin ha condiviso qualche spoiler sul suo personaggio nella serie Fire Country che, in futuro, potrebbe essere al centro di una serie spinoff.

L’attrice debutterà nella seconda stagione dello show, in occasione di una puntata intitolata Alert The Sheriff, in arrivo sugli schermi americani di CBS nella serata di venerdì.

Nell’episodio, diretto da Max Thieriot e scritto da Joan Rater in collaborazione con Tony Phelan, avviene un’evasione da Three Rock e Mickey Fox, che ha l’incarico di sceriffo, arriva per indagare.

Morena ha ora rivelato a TVLine che il suo personaggio è la sorella di Sharon Leone (Diane Farr):

Si sono allontanate per un po’. Dobbiamo in un certo senso ritrovarci e risolvere i problemi che tutte le sorelle devono affrontare.

Sharon, infatti, sembra aver rivolto delle parole molto dure nei confronti della sorella in passato.

Thieriot ha inoltre spiegato che l’episodio offre la possibilità di capire maggiormente Edgewater, mentre gli attori Kevin Alejandro e Stephanie Arcila hanno sottolineato che i mondi dello sceriffo di Edgewater e dei vigili del fuoco si uniranno.

Max ha infine spiegato che l’episodio sarà un insieme di thriller, mystery, azione, dramma e ci sarà, ovviamente, un “po’ di fuoco”.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dal personaggio di Morena Baccarin nella stagione 2 di Fire Country dopo i primi spoiler?

Fonte: TVLine