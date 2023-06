CBS sembra abbia intenzione di sviluppare più di uno spinoff della serie Fire Country, seguendo con la serie ambientata nel mondo dei vigili del fuoco, l’esempio di franchise di successo come NCIS, CSI e FBI.

George Cheeks, a capo del network, ha infatti dichiarato a Deadline:

Ci stiamo concentrando su franchise in grado di attirare le masse. Abbiamo iniziato con universi in espansione, offrendone una nuova versione, ma anche creando nuovi franchise. E lo show numero uno di questa stagione è stato Fire Country, che si presta a dare vita a un nuovo universo. Quindi è realmente importante per noi raddoppiare l’attenzione su un franchise.

L’universo di Fire Country potrebbe espandersi in vari modi, anche se per ora non sono state specificate delle tempistiche specifiche:

Per noi è diventato davvero chiaro che questo è uno show speciale e potrebbe essere anche un esempio grandioso di come costruiamo un franchise dalle basi. E quindi penso: ‘Ragazzi, congratulazioni, avete ottenuto il via libera alla produzione di altri nove episodi. Ora iniziamo a parlare delle idee per le nuove estensioni’. Ne hanno già avute alcune di grandiose… Non stiamo pensando di realizzarlo già il prossimo anno. Lo faremo quando sono pronti. Quella è la bellezza del processo di gestazione. Sappiamo che stiamo raddoppiando l’attenzione su questo, quindi facciamolo nel modo giusto. E se questo vorrà dire che dovremo aspettare tre anni o se sarà una serie originale di Paramount+ o CBS, lo scopriremo più avanti.

Che ne pensate? Siete d’accordo con l’idea di sviluppare vari spinoff di Fire Country?

