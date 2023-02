Fool Me Once: Michelle Keegan star della nuova serie tratta dai romanzi di Harlan Coben

Fool Me Once sarà la nuova serie Netflix tratta dai romanzi di Harlan Coben e la protagonista sarà Michelle Keegan.

Il progetto potrà contare sulla presenza nel cast anche di Joanna Lumley e Richard Armitage.

Gli otto episodi prodotti da Quay Street Productions racconteranno la storia di Maya Stern (Keegan), una donna che sta cercando di riprendere in mano la sua vita dopo che il marito Joe (Armitage) viene brutalmente ucciso. Ma la situazione prende una svolta inaspettata quando Maya nota qualcosa nella telecamera nascosta che ha installato per tenere d’occhio la figlia… Qualcuno che dovrebbe essere morto. Nel frattempo anche i nipoti di Maya stanno cercando di riprendersi dall’omicidio della madre, avvenuto vari mesi prima, e cercano di scoprire la verità. Le due tragedie potrebbero essere legate?

Lumley avrà il ruolo di Judith, la protettiva madre di Joe; Emmett J. Scanlan sarà Shane Tessier; Dino Fetscher avrà la parte di Marty McGreggor; e Adeel Akhtar sarà il detective Sami Kierce, che si occupa dell’omicidio di Joe e deve affrontare i propri segreti.

Coben ha già collaborato otto volte con Netflix, partnership che ha dato vita alla realizzazione di serie come Safe, The Stranger e Stay Close.

David Moore (Outlander) sarà il regista della serie insieme a Nimer Rashad. La sceneggiatura, invece, è firmata da Danny Brocklehurst, Ric hard Fee, Charlotte Coben, Yemi Oyefuwa, Nina Metivier e Tom Farrelly.

Che ne pensate di Michelle Keegan come star di Fool Me Once?

Fonte: Variety