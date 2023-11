Fox ha annunciato le date di ritorno delle sue serie tv dopo la fine degli scioperi.

La rete ha svelato le date per la prossima stagione con il ritorno di The Cleaning Lady, Alert: Missing Persons Unit e Animal Control. Il trio di show tornerà all’inizio di marzo.

I Griffin si sposterà in uno slot infrasettimanale, andando in onda il mercoledì dopo Animal Control. Era dalla terza stagione che Peter Griffin e la sua famiglia andavano in onda la domenica.

The Cleaning Lady, che tornerà per la terza stagione, Alert, che tornerà per la seconda stagione e Animal Control, che tornerà anch’esso per una seconda stagione, torneranno tutti in produzione all’inizio del prossimo mese.

The Cleaning Lady, interpretato da Élodie Yung, ritornerà martedì 5 marzo alle 20:00, spostandosi dal precedente slot del lunedì sera. Alert: Missing Persons Unit andrà in onda invece alle 21:00, anche il lunedì.

Animal Control, con Joel McHale, ritorna il 6 marzo alle 21:00, dopo The Masked Singer. Verrà seguito da I Griffin, che andrà in onda il mercoledì sera alle 21:30.

The Floor uscirà il 2 gennaio, We Are Family, presentato da Anthony Anderson e sua madre Doris Bowman, comincerà il 3 gennaio, Anche I Can See Your Voice tornerà il 3 gennaio, Next Level Chef tornerà il 28 gennaio e Farmer Wants A Wife tornerà il primo febbraio.

Lato animazione, Fox inizia la nuova stagione con Grimsburg, doppiato da Jon Hamm, domenica 7 gennaio dopo il doubleheader della NFL seguito da Krapopolis, Bob’s Burgers e la stagione 4 di The Great North.

Fonte: Deadline