è statodai produttori della serieper aver avuto un “comportamento inaccettabile” sul set.L’attore era stato al centro delle indagini da parte dello staff di Netflix dopo alcune accuse di molestie sessuali che sarebbero avvenute durante le riprese della serie ispirata all’opera di Edgar Allan Poe.

Il ruolo di Roderick Usher, il patriarca della famiglia al centro della trama, sarà quindi assegnato a un altro attore. Le riprese erano già arrivate a metà del lavoro previsto e tutte le scene in cui appariva Langella saranno quindi rigirate con un nuovo attore.

Il cast e la troupe, in questa settimana, realizzeranno le sequenze in cui non era prevista la presenza di Roderick Usher e il lavoro proseguirà in questo modo fino a quando verrà individuato l’interprete giusto per il ruolo.

Nel cast degli otto episodi ci sono anche Carla Gugino, Mary McDonnell, Carl Lumbly e Mark Hamill.

Alla base del nuovo progetto di Mike Flanagan c’è il racconto di Edgar Allan Poe che affronta tematiche come follia, famiglia, isolamento e identità.

Che ne pensate del licenziamento di Frank Langella per il suo comportamento sul set della serie La caduta della casa degli Usher? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline