Qualche mese fa HBO Max ha celebratocon una reunion indimenticabile , a quasi trent’anni dalla messa in onda del primo episodio, trasmesso sulla NBC nel 1994.

Rivedere Friends oggi è sempre molto divertente, ma se per chi la vide all’epoca molti elementi risultano ormai quasi nostalgici, per i ragazzi di oggi l’esperienza può essere un po’ straniante.

Ne sa qualcosa un’utente di Twitter che ha deciso di elencare sul suo canale tutti i passaggi, per ora solo delle prime due stagioni, in cui ha dovuto dare delle spiegazioni alla figlia adolescente. Non si tratta solo di aspetti ormai lontani del tempo e desueti, ma anche di veri e propri fatti della vita cui probabilmente la ragazzina assisteva per la prima volta vedendo la serie. Per esempio, il concetto di green card o… un succhiotto.

Ecco la lista:

Sto rivedendo tutto Friends con mia figlia quattordicenne. Siamo alla stagione 2. Ecco una lista, incompleta, di cose che ho avuto la necessità di spiegarle:

Sui cartoni del latte c’erano le foto dei bambini scomparsi

Chi era Dudley Moore

Chi è Joan Collins

Cos’erano i cercapersone e come funzionavano (mi ha aiutato mio marito su questo)

Si potevano salutare le persone al gate degli aeroporti, sia in partenza che in arrivo

Il fatto che se il loro appartamento fosse stato reale, varebbe milioni di dollari

Cos’è Bloomingdales

Chi è Demi Moore

Il fatto che Eddie Moskowitz è un nome ebraico

Una cosa che non sono riuscita a spiegarle: la madre di Chandler ha venduto più di 100 milioni di libri. Mettiamo che abbia guadagnato 2 dollari a libro, avrebbe 200 milioni di dollari. Chandler è figlio unico. E lei non sembra averlo diseredato. Eppure lui fa pagare a Joey un tavolo che ha rotto

Come funzionavano i tester dei profumi nei centri commerciali

Perché le segretarie rispondono ai telefoni degli uffici

Cos’è VD e come funziona la fotografia in stock

Chi è Hank Azaria e il fatto che Minsk faceva parte dell’Unione Sovietica in passato

Cos’è una green card

Cosa sono le Ice Capades

“I porno sono narrati?” uhm…

Chi era Mr. Roper

Perché la gente accendeva gli accendini ai concerti

Come si divide responsabilmente un conto al ristorante

Cos’è un succhiotto

Cos’è un “kickback” (una festicciola tra amici, ndr)

Il fatto che la gente non portava con sé le Epipen

Cos’è un “bel davanzale”

Cosa significa chiudere una relazione

Il fatto che la gente imparava a memoria il numero di telefono degli altri

Il fatto che le persone non ricordano sempre cosa hanno fatto da ubriachi

Il fatto che si poteva telefonare alla propria segreteria telefonica per riascoltare i messaggi

