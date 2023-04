Harold Perrineau ha parlato della stagione 2 di From svelando che nelle nuove puntate c’è una scena che gli ha causato molti problemi, soffrendo di claustrofobia.

L’interprete di Boyd ha infatti raccontato:

Oh, ho un problema con quel momento. E spero che lo vedrete sullo schermo. Non mi piace.

Harold ha sottolineato:

L’intera situazione è stata terribile. Non solo è claustrofobica, e non è uno spoiler. Sapete, quando Sarah lo spinge dentro l’albero, alla fine della prima stagione, stava piovendo. Quindi era davvero, davvero umido.

Perrineau ha spiegato:

Non solo ero in uno spazio ristretto, ma continuavano a bagnarmi con l’idrante. Stavo congelando. Ero bloccato. Pensavo: ‘Questo è il peggior giorno della mia vita’. E ho trascorso una settimana girando in quel modo.

Nel cast della serie ci sono anche Catalina Sandino Moreno (The Affair), Eion Bailey (Band of Brothers), Hannah Cheramy (Van Helsing), Simon Webster (Strays), Ricky He (The Good Doctor), Chloe Van Landschoot (Charity), Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori (The Perfect Wedding), David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Elizabeth Moy e Avery Konrad (Honor Society).

Tra i nuovi arrivi nella serie ci sono poi Scott McCord (East of Middle West), Nathan D. Simmons (Diggstown), Kaelen Ohm (Hit & Run), Angela Moore (A Series of Unfortunate Events), AJ Simmons (Reacher) e Deborah Grover (My Next Door Nightmare).

Che ne pensate della scena che ha causato problemi di claustrofobia a Harold Perrineau nella stagione 2 di From?

