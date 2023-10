FX sta sviluppando una nuova serie da Joanna Calo, co-showrunner di The Bear, e Carlos Lopez Estrada, regista di Blindspotting. La serie sarà basata su un segmento andato in onda all’interno di un programma radiofonico settimanale americano, This American Life del 2021, intitolato “I Was a Teenage Smuggler”. Secondo Deadline, la serie sarà una comedy composta da episodi della durata di mezz’ora scritti da Calo, Estrada e dal reporter della storia, Kevin Sieff. I tre saranno produttori esecutivi insieme a Ira Glass e Alissa Shipp di This American Life. Estrada dirigerà anche l’episodio pilota e produrrà anche attraverso la sua Antigravity Academy.

La nuova serie seguirà un gruppo di adolescenti messicani che finiscono per essere arruolati dai cartelli per contrabbandare i migranti attraverso il confine con gli Stati Uniti grazie a una scappatoia nelle leggi sull’immigrazione che impedisce a chiunque abbia meno di 18 anni di essere perseguito. Di conseguenza, gli adolescenti si ritrovano presto a guadagnare immense somme di denaro mentre il tempo passa prima che diventino legalmente adulti.

Oltre che per Blindspotting, Estrada è noto per il film Summertime e per il documentario Lil Nas X: Long Live Montero. Per quanto riguarda la televisione, Estrada ha diretto un episodio di Legion targata Marvel e sta sviluppando una commedia originale per FX, oltre a scrivere e dirigere la rivisitazione per Paramount e Bad Robot dell’anime giapponese Your Name.

Calo è co-showrunner, sceneggiatore, regista e produttore esecutivo di The Bear. Ha scritto anche per Hacks, The Baby-Sitters Club, Undone e BoJack Horseman.

Che cosa ne pensate?