Kit Harington, il ben noto interprete di Jon Snow nella serie Tv HBO de Il trono di spade – Game of Thrones, è tornato a parlare di una questione già affrontata da lui in passato, ovvero sia come la sua salute mentale abbia profondamente risentito della fine delle riprese dell’acclamato, e discusso, adattamento televisivo della saga fantasy di George R. R. Martin (ECCO I DETTAGLI).

Ospite del podcast The Hidden 20% racconta che, mano a mano che i suoi giorni nei panni di Jon Snow in Game of Thrones trascorrevano avvicinandolo alla fine di un’importante percorso professionale, ha avuto problemi di alcolismo, disturbo da deficit di attenzione/iperattività e profonda ansia.

Mi sono reso conto che la mia vita dipendeva da questo,. Fortunatamente, ero nel posto giusto al momento giusto. Sono riuscito a costruire e far ripartire una nuova vita da lì.

I suoi problemi di salute mentale, con tutto ciò che ne sarebbe poi conseguito, sono stati innescati proprio durante la lavorazione di Game of Thrones nel corso della quale Kit Harington ha ottenuto fama planetaria grazie a una produzione onnipresente a livello globale.

Cercavo di trasmettere quest’immagine pubblica di tranquillità e distacco riguardo quello che stavo facendo e mi stava accadendo, ma, in realtà, ero letteralmente terrorizzato.

E lo scoprire quello che le persone dicevano di lui mentre arrivavano online le varie puntate di una produzione che, peraltro, si è attirata addosso un sacco di critiche per la stagione finale, non faceva che acuire il tutto:

È come andare a esplorare a fondo la tana del coniglio perché, oltre alle cose carine, finisci per scoprire anche tutte le cose brutte dette dalla gente su di te.

Anni fa, in una vecchia intervista concessa a Esquire, la star britannica aveva ammesso di avere avuto un esaurimento nervoso durante le riprese delle ultime scene.

Durante il podcast ha anche ammesso di aver toccato il fondo mentre era impegnato a teatro con True West nel West End di Londra nel 2018 e 2019:

È stato durante quella pièce teatrale che sono letteralmente collassato e ho raccontato alle persone intorno a me cosa stesse succedendo e, finalmente, ho preso provvedimenti.

FONTE: The Hidden 20% Podcast