Cersei Lannister è stato uno dei personaggi più amati e odiati di Game of Thrones. Ma tutti sono concordi nel ritenere la performance di Lena Headey una delle migliori della serie. Sono tutti anche relativamente concordi nel pensare che la sua dipartita nell’ultima stagione sia stata una possibilità sprecata. Cersei muore insieme a suo fratello schiacciata e sepolta viva, senza che ci sia mai lo scontro tanto agognato con Arya o con Daenerys.

Intervistata da The Hollywood Reporter Lena Headey ha raccontato il finale che aveva pensato per il suo personaggio e che aveva anche discusso con Maisie Williams (Arya Stark).

Penso che tutti noi abbiamo iniziato a pensare in autonomia ai nostri finali, perché è inevitabile, inizi a scrivere la tua storia da sola. Io e Maisie Williams fantasticavamo su un una resa dei conti tra Cersei e Arya, sarebbe tornata nei panni di Jaime. Quello era il nostro sogno. Ma hanno fatto scelte diverse. […] E col senno di poi, tutti lo capiscono. Quando ci sei dentro fino al collo, sei totalmente coinvolto, e così a un certo ti chiedi il motivo di certe scelte. Ma ora lo capisco perfettamente.

Un finale che, probabilmente, avrebbe soddisfatto i fan più dell’originale. Nell’intervista, Headey svela anche di non aver visto House of the Dragon:

Nah. Sarebbe stato troppo strano. Già.

Voi cosa ne pensate? Avreste preferito vedere Cersei morire per mano di Arya Stark mascherata da Jaime? O siete soddisfatti del finale originale?

