Lena Headey ha svelato che la fine di Game of Thrones le ha fatto vivere dei momenti di crisi.

In un’intervista rilasciata a People, l’interprete di Cersei Lannister ha infatti spiegato:

Game of Thrones è stata una tale sorpresa. Ma non c’era nessuna parte di me che pensava: ‘Oh, è finita ora. La vita sarà semplice’. Mi ha aperto delle porte, mi ha reso alcune cose più semplici. Ma ha anche reso le cose più difficili perché pensi ‘Cosa faccio?’.

Lena ha poi raccontato che cerca di mantenere distante la sua fama legata allo show dalla propria dimensione personale:

Se qualcuno mi dice: ‘Oh, sei nel cast di Game of Thrones’, la mia figlia più piccola ora reagisce dicendo cose come: ‘Che cosa è Game of Thrones?’. Pochi giorni fa ha detto: ‘La mamma è nel cast di…’. E io ho risposto: ‘Non si dice alle persone!’.

L’attrice è tornata a recitare per il piccolo schermo in occasione di Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers, la miniserie con star Justin Theroux e Woody Harrelson in arrivo l’11 giugno in esclusiva su Sky e NOW.

Che ne pensate della reazione di Lena Headey alla fine di Game of Thrones?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: People