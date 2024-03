Con un post pubblicato su Instagram, è stata comunicata la morte Thor, il northern inuit dog che ha interpretato il metalupo di Robb Stark Vento Grigio in Game of Thrones.

L’aggiornamento è stato dato dal profilo ufficiale dei GOT Direwolves che i proprietari del cane impiegavano per promuovere le attività di screen tourism collegate alle due star a quattro zampe che hanno prestato servizio nel cast della popolare serie TV targata HBO. Thor è morto a 14 anni e difatti, alla fine del Ponte Arcobaleno, ha raggiungo suo fratello Odin che, in Game of Thrones ha interpretato Estate, il metalupo di Bran Stark.

Nella didascalia che accompagna lo scatto su Instagram leggiamo:

La nostra famiglia è immensamente addolorata nell’annunciare la scomparsa di Thor avvenuta questa settimana. Siamo stati così fortunati a trascorrere quasi 14 splendidi anni con lui. È spirato circondato dalla sua amata famiglia, nella pace di casa sua. Insieme a suo fratello, Thor, ha vissuto una vita eccitante e piena di viaggi, avventure e fama. Sin dal primo momento in cui l’abbiamo portato a casa, sapevamo che era un cane forte con un’anima gentile e è diventato un vecchio saggio in età avanzata. Tutto ciò che volevamo era un grande cane con cui fare avventure e dormire ai nostri piedi la sera, e lui ha fatto questo e molto altro nella sua vita così piena. Il suo occhio blu scintillante lo distingueva dagli altri come un cane unico, ma la sua personalità e la sua anima lo hanno reso un gigante gentile indimenticabile. Ha trascorso la sua pensione dal cinema e dai tour turistici a casa lungo la costa con Rebel, il suo migliore amico. Non ha mai desiderato nulla e fino all’ultimo giorno ha goduto dei suoi trattamenti preferiti e delle gite in spiaggia. Ci conforta sapere che resterà per sempre immortalato come il metalupo Vento Grigio che apparteneva a Rob Stark nell’episodio 1 della prima stagione di Game of Thrones. È stata già una fortunata coincidenza avere un animale domestico come Thor, figuriamoci due cani con vite così straordinarie con cui si può avere un legame come quello che avevamo noi. Thor ci mancherà per sempre, ma ora è di nuovo con il fratello che stava già scorrazzando lungo le spiagge dell’aldilà ad aspettarlo.