Casey Michaels ha subito una grave lussazione e frattura alla caviglia sinistra durante un passaggio dell’episodio in cui, con altre due dozzine di controfigure, doveva lasciarsi cadere dal tetto di un castello e atterrare su una struttura ideata per mantenere la sicurezza delle persone coinvolte nella scena d’azione. Michaels è atterrata sui suoi piedi, situazione che le ha causato dei danni fisici permanenti che sembra le proibiscano di lavorare.

La casa di produzione Fire & Blood è stata portata in tribunale perché si sostiene che la struttura di sicurezza creata per i ciak avesse dei difetti che hanno portato all’incidente sul set. I legali hanno sostenuto:

Per loro natura gli scatoloni di cartone non sono resistenti e venivano danneggiati dopo che ogni stuntman atterrava sulla struttura e, inoltre, ogni controfigura doveva uscire dalla struttura dopo essere atterrato. Casey sostiene che i performer avessero ricevuto l’istruzione di cadere dal tetto come se non fossero consapevoli dell’altezza, in linea con le caratteristiche, simili a uno zombie, dei non morti.

I responsabili della Fire & Blood Productions hanno invece dichiarato che la struttura di sicurezza era resistente e non aveva subito compressioni quando uno stuntman cadeva sul materasso e si allontava. Secondo i legali dello studio Casey Michaels non avrebbe seguito le istruzioni ricevute e si sarebbe lasciata cadere come “una matita”, in un modo “verticale e rigido”. Questo avrebbe portato all’incidente subito sul set.

Casey Michaels ha avuto una carriera segnata da molti infortuni e interventi ai piedi, oltre ad aver sofferto di depressione e aver affrontato delle esperienze traumatiche. La stuntwoman aveva indossato numerose protezioni, a causa dei tanti danni fisici avuti nel corso degli anni, ed è stata l’ultima a girare quella scena, risultando la sola a infortunarsi.

L’attrice è famosa nel mondo degli stuntman: i suoi genitori, Wayne e Tracey Eddon, sono stati le controfigure di Pierce Brosnan in Goldeneye e di Carrie Fisher nei film originali della saga.

