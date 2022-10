Martin Scorsese tornerà nel mondo di Gangs of New York, il film che ha diretto nel 2002, in occasione di una serie televisiva.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo grazie a Miramax e il regista dovrebbe occuparsi della realizzazione dei primi due episodi, oltre a essere uno dei produttori esecutivi.

La sceneggiatura è firmata da Brett Leonard (Shantaram) e dovrebbe essere un nuovo approccio al libro scritto da Herbert Asbury nel 1927. Tra le pagine si raccontavano gli scontri tra gang rivali nella città di New York della metà dell’800, prima che entrasse in scena la mafia italo-americana che ha avuto il controllo sulla città negli anni ’20, periodo raccontato in Boardwalk Empire.

Al centro della trama ci saranno quindi dei personaggi nuovi e non apparsi nel film con star Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz.

Scorsese avrebbe letto gli script di Leonard, decidendo di essere coinvolto come regista delle prime puntate e di sostenere la realizzazione della serie dal punto di vista della produzione insieme ai suoi managar Rick Yorn e Chris Donnelly.

Attualmente la serie non è ancora stata proposta ai network televisivi, alle tv via cavo e alle piattaforme di streaming, e sarà interessante scoprire chi otterrà i diritti del progetto.

Nel 2013 Scorsese era già stato coinvolto in un adattamento televisivo di The Gangs of New York, sempre prodotto da Miramax, che avrebbe dovuto raccontare la nascita del crimine organizzato in altre città come Chicago e New Orleans. Il progetto, che doveva essere realizzato con GK Films, non è però mai andato oltre le prime fasi dello sviluppo.

Fonte: Deadline