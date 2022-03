, la storica attrice di, è stata scritturata nel pilot di un nuovo legal drama diancora senza titolo.

La serie non ha ancora un titolo, ma sarà un dramma legale con protagonisti una madre e il proprio figlio.

Nella serie, Geena Davis sarà Joan, un avvocato sicuro di se, che si è fatta da sola diventando una donna di successo. Si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza per poter mantenere i suoi tre figli dopo la morte del suo primo marito.

Joan è descritta come preoccupata per il proprio l’aspetto e maniaca del controllo. Nella serie, il suo secondo matrimonio si sgretolerà e dovrà fare affidamento su suo figlio, Todd, quello meno affidabile, per aiutarla. Todd usa tattiche tutto tranne che legali, cosa che lei non può perdonare, ma le sue qualità investigative si rivelano impressionanti. Joan dovrà valutare i pro ei contro dell’assunzione di suo figlio per lavorare nel suo ufficio se la serie dovesse andare in porto

