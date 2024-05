Nel 2022, George R.R. Martin e Neil Gaiman hanno partecipato a un evento a New York City, dove hanno discusso di libri, fumetti e adattamenti cinematografici. Durante l’evento, entrambi hanno espresso la loro frustrazione verso Hollywood per la tendenza a modificare il materiale di partenza, anche quando si tratta di opere di autori rinomati come Stan Lee, Charles Dickens, e J.R.R. Tolkien. Secondo Martin, queste modifiche raramente migliorano le storie originali e spesso le peggiorano. Tuttavia, esistono rare eccezioni in cui un adattamento è all’altezza del libro. Un esempio recente che Martin ha apprezzato è la nuova serie di FX basata su Shōgun. Di seguito quanto quanto ha dichiarato nel suo blog:

Devo confessare, ero dubbioso quando ho saputo che stavano facendo un’altra versione del romanzo di Clavell. È passato davvero molto, molto tempo, ma ho letto il libro quando è uscito alla fine degli anni ’70 e ne sono rimasto fortemente impressionato. (Devo davvero rileggerlo uno di questi giorni, ma ci sono così tanti libri e così poco tempo). E la miniserie del 1980 con Richard Chamberlain nel ruolo dell’Anjin è stata una pietra miliare della televisione a lungo termine, paragonabile a ROOTS; perché rifarla, quando quella versione era così buona? Sono contento che l’abbiano rifatta, però. La nuova Shōgun è superba. Meglio della versione di Chamberlain? Hmmm, non lo so. L’ultima volta che ho visto la miniserie era il 1980 e anche quella era fantastica. La cosa affascinante è che, mentre le vecchie e nuove versioni hanno alcune differenze significative – i sottotitoli che rendono il dialogo giapponese comprensibile agli spettatori inglesi è la differenza più grande – entrambe sono fedeli al romanzo di Clavell a modo loro. Penso che l’autore sarebbe stato contento. Sia i vecchi che i nuovi sceneggiatori hanno reso onore al materiale originale e ci hanno regalato adattamenti fantastici, resistendo all’impulso di farlo a modo loro. Ma non prendere la mia parola per buona. Guardalo tu stesso.

