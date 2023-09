La serie tv preferita di George R.R. Martin non è tratta dai suoi libri. È invece Six Feet Under.

A rivelarlo lo stesso Martin sul suo Not A Blog, dopo che Vanity Fair ha citato Blackwater – L’assedio (nono e penultimo episodio della seconda stagione di Game of Thrones) tra i 25 episodi “perfetti” di televisione degli ultimi 25 anni.

Martin spiega che Blackwater, tra i quattro episodi da lui scritti, è il suo preferito, ma aggiunge che il finale di Six Feet Under è in assoluto il suo episodio di televisione preferito e “il miglior finale della storia della televisione”:

Non ho visto tutti gli episodi della lista. Ma devo dire che quelli che ho visto sono veramente straordinari, quindi non posso criticare molte delle scelte di Vanity Fair. The Suitcase di Mad Men, lo struggente Ozymandias di Breaking Bad… Ci sono un mucchio di grandissimi episodi de I Soprano, ma The Pine Barrens è speciale, per il resto della serie ho continuato a temere che i russi sbucassero all’improvviso quando meno ce l’aspettavamo… Per The Wire hanno scelto l’episodio in cui Stringer muore, e non posso discutere questa decisione, anche se la morte di Omar mi ha colpito un po’ di più. Ma la serie era così bella che spesso sfiorava la perfezione. Anche Black Mirror è una serie straordinaria, ma San Junipero è l’episodio che rivedo molte volte e dico ai miei amici di vedere.

Se dovessi scegliere un episodio più perfetto di tutti gli altri, è senza dubbio il finale di Six Feet Under. La serie mi è piaciuta, anche se non l’ho amata quanto Rome o Deadwood o Fargo o alcune delle serie che mancano dalla lista, ma quel finale è in assoluto il migliore della storia della televisione, e non riesco a immaginare come qualcuno potrebbe far meglio.

Comunque… È un grande onore far parte di questo gruppo. Nessuna opera d’arte è veramente perfetta, ovviamente. Ma è gratificante sentire che forse ti ci sei avvicinato, almeno per alcuni di voi, una volta ogni tanto. Ci sarà sempre la prossima volta, comunque. E a prescindere da come viene recepito uno dei miei racconti, voglio sempre far meglio la volta successiva in cui mi siedo al computer.