Durante una recente intervista, Gina Carano è tornata a parlare della sua “caduta in disgrazia” dopo il licenziamento da parte della Disney.

“Tutti facciamo errori, perché siamo umani” ha raccontato l’attrice, che ha ricordato le parole che le disse Steve Soderbergh anni fa sui pericoli di Hollywood: “Hollywood è una scatola molto piccola. Se sei fuori dalla scatola può essere orribile“.

“Trovarmi fuori dalla scatola di Hollywood per me era un complimento” ha aggiunto l’attrice.

Ha poi parlato di una possibile redenzione, sottolineando che sarà molto difficile, soprattutto quando esci da certi binari. Ha ammesso di essere una conservatrice, ma di non giudicarsi affatto interessata alla politica.

“L’ultimo posto al mondo in cui volevo essere il 6 gennaio 2021 era Washington, D.C.” ha detto riferendosi al noto Assalto al Campidoglio. “Il mondo si è fatto un po’ trascinare dai giudizi“.

Ha inoltre ammesso di aver trovato molto sostegno tra i suoi colleghi, anche indirettamente:

Quanto al futuro, vista la causa in corso, si è detta pronta a lottare:

Vista la mia fede e il mio passato da lottatrice, so che la rabbia e la vergogna non meritano un posto dentro di me. Non permetterò che siano queste a motivarmi nella mia battaglia.