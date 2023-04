Kevin McHale e Jenna Ushkowitz hanno ricordato Cory Monteith e le star di Glee hanno ammesso che non hanno lodato abbastanza l’amico e collega durante la realizzazione della serie.

Nell’episodio del podcast And That’s What Your REALLY Missed si è infatti parlato dell’episodio finale della prima stagione. McHale ha ammesso che la recitazione di Cory durante tutta la puntata lo aveva stupito per il livello raggiunto. Jenna ha aggiunto:

Così bravo! Era quasi ridicolo da quanto era talentuoso.

Kevin ha quindi condiviso un suo rimpianto:

Ne stiamo parlando, ma quello che mi fa arrabbiare è che era un attore così bravo e non penso che gli avessimo detto abbastanza che lo era, e penso a tutte le cose che non gli vedremo interpretare, perché era davvero così bravo.

Monteith, interprete di Finn Hudson, ha fatto parte del cast di Glee dal primo episodio fino a quando è morto nel 2013 a causa di un’overdose.

Il creatore dello show, Ryan Murphy, durante una puntata del podcast ha ammesso che lo show avrebbe dovuto concludersi dopo la tragica morte di Cory:

Lo avremmo dovuto fermare per molto tempo e probabilmente non tornare. Perché non puoi realmente riprenderti da qualcosa di simile. Non era una morte normale, in cui qualcuno è malato e lo puoi vedere e dirgli addio. Era accaduto così velocemente e senza avvertimenti.

