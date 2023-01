Gossip Girl è stato cancellato: HBO Max ha infatti deciso di non portare avanti il reboot della celebre serie oltre la seconda stagione, attualmente in onda, che si concluderà il 26 gennaio con quello che sarà a tutti gli effetti il finale di serie.

Sviluppato da Joshua Safran sulla base dei romanzi di Cecily von Ziegesar e della serie The CW di Stephanie Savage e Josh Schwartz, coinvolti come produttori esecutivi, il nuovo Gossip Girl rientrava in una serie di reboot ordinati da Warner con il chiaro intento di rilanciare e valorizzare il catalogo della piattaforma streaming HBO Max. Tra essi, anche il sequel di Sex and the City, And Just Like That…, la cui seconda stagione uscirà quest’anno. “Siamo grati al produttore e showrunner oshua Safran, e ai produttori esecutivi Stephanie Savage e Josh Schwartz, per averci riportati nell’Upper East Side e per tutti gli scandali alla Constance Billard,” ha dichiarato in una nota lo streamer. “Nonostante Gossip Girl non sia destinato a proseguire con una terza stagione, li ringraziamo per tutti i triangoli amorosi, le pugnalate alle spalle e la moda impeccabile proposta da questa serie a un nuovo pubblico”.

La prima stagione, a luglio 2021, aveva ottenuto il record del miglior esordio di sempre per una serie originale su HBO Max. A novembre del 2021, in occasione del debutto della seconda parte della prima stagione, era arrivato il rinnovo. Tuttavia la seconda stagione non sembra aver ottenuto gli stessi ascolti.

Safran, in una comunicazione rivolta ai fan, ha espresso il desiderio che questa non sia la conclusione definitiva: “Grazie per aver visto la serie, e spero che seguirete il finale della settimana prossima per vedere come andrà a finire tutto quanto. xoxo. Grazie a tutti i fan di GG in giro per il mondo. Siete il motivo per cui siamo tornati in primo luogo, e chissà, forse sarete il motivo per cui ci reincontreremo di nuovo. Con amore”.

Nel cast del revival segnaliamo Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith, Johnathan Fernandez, Adam Chanler-Berat, Todd Almond, Laura Benanti, Grace Duah e Megan Ferguson. Kristen Bell è tornata come voce fuori campo.

