Joshua Safran, creatore di Gossip Girl, ha parlato dell’imminente ritorno di Georgina Sparks nella stagione 2 del reboot.

In una recente intervista con Deadline, Safran ha parlato della premiere della stagione 2 e del ritorno di uno dei personaggi più amati:

Sapevo decisamente che volevo che Georgina tornasse praticamente dal giorno dopo aver lanciato il reboot. Michelle in realtà ha iniziato a parlarne durante la stanza degli sceneggiatori della prima stagione. Continua a ripetere “Voglio tornare”. E io le dicevo “Voglio davvero che lo faccia anche tu, ma in realtà non penso che la prima stagione sia il posto giusto”, perché volevo che tutti fossero davvero preparati in modo che lei potesse entrare e in qualche modo e distruggerli. Nella prima stagione c’è Milo con le sue foto. Ha dovuto firmare quelle fotografie, ovviamente, in modo che possano spianarle la strada. È un po’ più facile con un accordo di streaming in cui hai 10 o 12 episodi e li scrivi in ​​anticipo per vedere davvero le cose che succederanno. Quindi, quando arriverà Georgina, non dirò tra quanti episodi, hai una stagione in più di dramma e hai bisogno di tutto ciò che è già successo per farla scatenare al massimo.