Gotham Knights non è stata salvata dopo la cancellazione da parte di The CW.

Gli showrunner James Stoteraux e Chad Fiveash hanno infatti aggiornato i fan sostenendo che si è provato a trovare un modo per realizzare un secondo capitolo della storia, senza riuscirci.

Nel post si spiega:

Grazie a tutti per le parole gentili e il sostegno affettuoso. Visto che molti di voi hanno chiesto della possibilità che Gotham Knights trovi una nuova casa, volevamo farvi sapere che, nel corso degli ultimi mesi, i nostri partner nella produzione di Berlanti Productions e Warner Bros Discovery hanno lavorato estremamente duramente per far rinnovare lo show o spostarlo su un nuovo network.

Gli showrunner hanno aggiunto:

C’è una grande quantità di amore e sostegno per Gotham Knights nello studio e anche tra le fila di The CW. Sfortunatamente, nonostante tutti i loro sforzi, The CW non è riuscita a rinnovare lo show e lo studio non ha trovato una nuova casa. Possiamo assicurarvi che non è stato per la mancanza di tentativi o di entusiasmo. Anche in un periodo all’insegna dei tagli economici, lo studio ha investito soldi e risorse nella speranza di continuare lo show. E, anche se alla fine non ci sono riusciti, i loro sforzi meritano la nostra gratitudine.

Il messaggio si conclude con un invito:

Attualmente ci sono molte persone che stanno soffrendo economicamente, nel nostro settore, intorno al mondo, nelle nostre comunità. E vi suggeriamo umilmente che forse i fan potrebbero rivolgere le risorse e la passione verso la possibilità di rappresentare una luce ogni volta che questo sia possibile.

Che ne pensate? Siete dispiasciuti che Gotham Knights non sia stata salvata dopo la cancellazione?

