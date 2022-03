, autrice di, è stata accusata dida Disney e Shondaland per il sospetto di aver mentito sulle sue esperienze di vita.

Lo studio ha temporaneamente sospeso Elisabeth Finch con l’accusa di aver mentito sulle sue esperienze passate, soprattutto quelle legate alle difficoltà mediche. L’autrice avrebbe detto in passato di essere sopravvissuta a un tumore osseo, oltre che aver dovuto sostituire parte del ginocchio e della gamba. Tutte queste storie sono state utilizzate per Grey’s Anatomy.

L’autrice è accusata di aver esagerato queste storie nelle stanze degli sceneggiatori, in modo da poterle portare poi nelle sceneggiature dello show.

Finch è anche produttrice e consulente di Grey’s Anatomy per le ultime stagioni, avendo precedentemente lavorato come co-produttore esecutivo, supervisore e produttore dello show (di cui è entrata a far parte nel 2014). Finch è anche apparsa nella serie come infermiera.

Finch ha scritto dei saggi personali per una serie di pubblicazioni che descrivono in dettaglio alcune delle sue patologie, nonché i casi passati di abusi subiti. Tra queste storie ce ne sono alcune che secondo le accuse sarebbero state esagerate dalla donna.

Un rappresentante di Shondaland non ha voluto diramare ulteriori dettagli, specificando che solo la Finch può parlare della sua vita.

Grey’s Anatomy è interpretata da Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Kim Raver (Teddy Altman), Camilla Luddington (Jo Wilson), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln), Jake Borelli (Levi Schmitt), Richard Flood (Cormac Hayes) e Anthony Hill (Winston Ndugu). Shonda Rhimes (Scandal, Le regole del delitto perfetto, Station 19) è la creatrice ed executive producer della serie. Betsy Beers (Scandal, Le regole del delitto perfetto, Station 19), Mark Gordon (Salvate il soldato Ryan) Krista Vernoff (Shameless) Debbie Allen, Zoanne Clack e Meg Marinis sono gli executive producer. Grey’s Anatomy è prodotta da ABC Signature, parte dei Disney Television Studios.

