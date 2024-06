Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La showrunner della serie Grey’s Anatomy, Meg Marinis, ha commentato l’episodio finale della stagione 20 di Grey’s Anatomy e il cliffhanger mostrato negli ultimi minuti.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Miranda Bailey, nella puntata, si scontra con Catherine dichiarando che Lucas deve rimanere se non vuole che se ne vada con tutti i tirocinanti, e la showrunner ha spiegato:

Ci saranno delle conseguenze per il fatto che lei sia andata lì e dica quello che ha detto. Ma penso dimostri realmente il percorso compiuto dalla Bailey con questi tirocinanti. Inizialmente ha dovuto stare al loro ritmo, era costantemente arrabbiata con loro, come lo era stata con i cinque protagonisti originali. Il fatto che attraversi quella porta ha dimostrato realmente che ha chiuso il cerchio con loro. Sono i suoi tirocinanti. Vogliamo esplorare: il rapporto personale che ora ha con loro ha delle conseguenze negative su Bailey o la aiuta? Sarà divertente scoprire come si evolverà tutto quello.

Marinis ha quindi aggiunto:

Quando ho parlato con Chandra Wilson all’inizio della stagione sul ruolo che avrebbe avuto con i tirocinanti, ha detto: ‘Quindi, stiamo ritornando all’inizio?’. E ho risposto: ‘In un certo senso’. Si tratta di una Bailey che si è evoluta, è lo stesso ruolo ma con 20 anni di esperienza, 20 anni di cambiamenti nel settore della medicina, 20 anni che è una madre. E Chandra ha interpretato tutto quello alla perfezione. Non avevo nemmeno un appunto su come si è avvicinata all’interpretazione. Ogni volta che vedevo le riprese quotidiane, il mio cuore saltava.

Meredith Grey, la protagonista interpretata da Ellen Pompeo, inoltre pubblica la sua ricerca online e dà le sue dimissioni quando è costretta a passare la ricerca a un nuovo dottore.

La showrunner ha sottolineato che nella première la protagonista veniva scoperta e Catherine pensava di aver avuto l’ultima parola, mentre ora Meredith si trova in una situazione di controllo:

Quando si affronta Catherine, di solito nessuno vince. Ma l’unica persona che pensavo potesse averla vinta su Catherine era Meredith, incarnando Ellis Grey.

Marinis ha aggiunto che è sempre stata un’enorme fan del legame tra Meredith e la madre e la protagonista ha finalmente raggiunto un momento in cui pensa: ‘Forse non è stata una madre grandiosa, ma mi ha insegnato qualcosa, ed è di lottare per me stessa, e per la medicina, nonostante chi possa essere contro di me’.

La showrunner ha inoltre aggiunto che Meredith agisce, non solo per la sua storia con la malattia, ma per tutte le persone:

Penso fosse la prima volta nello show in cui abbiamo detto che le donne si ammalano il doppio di Alzheimer rispetto agli uomini e spero di poter esplorarlo di più in futuro.

Che ne pensate dei commenti della showrunner all’episodio finale della stagione 20 di Grey’s Anatomy?

